KOCAELİ KAHVEHANEDE OYUN OYNAYAN 8 KİŞİYE CEZA

İZMİT'te, kahvehanede oyun oynayan 8 kişiye koronavirüs kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle ceza kesildi.

İZMİT'te, kahvehanede oyun oynayan 8 kişiye koronavirüs kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle ceza kesildi. İzmit'te bir kahvehanede oyun oynandığı yönünde gelen ihbar üzerine polis baskın düzenledi. Sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu ihlal ederek oyun oynayan 8 kişiye para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen kahvehanenin sahibi hakkında ise idari işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı