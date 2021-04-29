KOCAELİ KAHVEHANEDE OYUN OYNAYAN 8 KİŞİYE CEZA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KOCAELİ KAHVEHANEDE OYUN OYNAYAN 8 KİŞİYE CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te, kahvehanede oyun oynayan 8 kişiye koronavirüs kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle ceza kesildi.

İZMİT'te, kahvehanede oyun oynayan 8 kişiye koronavirüs kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle ceza kesildi. İzmit'te bir kahvehanede oyun oynandığı yönünde gelen ihbar üzerine polis baskın düzenledi. Sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu ihlal ederek oyun oynayan 8 kişiye para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen kahvehanenin sahibi hakkında ise idari işlem uygulandı.

KOCAELİ KAHVEHANEDE OYUN OYNAYAN 8 KİŞİYE CEZA
KOCAELİ KAHVEHANEDE OYUN OYNAYAN 8 KİŞİYE CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti, annesi sinir krizi geçirdi
Su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti, annesi sinir krizi geçirdi
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı
İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu
İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Meral Akşener Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Özcan Deniz Serdar Ortaç
Spor Muslera Mesut Özil Ünal Karaman Mete Kalkavan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KOCAELİ KAHVEHANEDE OYUN OYNAYAN 8 KİŞİYE CEZA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 19:35:12. #1.16#

title