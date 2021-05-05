KOCAELİ KAHVEHANEDE OYUN OYNAYAN 8 KİŞİ YAKALANDI
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KOCAELİ KAHVEHANEDE OYUN OYNAYAN 8 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde tam kapanmaya rağmen açık olan kahvehanede oyun oynayan 8 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamaları nedeniyle ceza kesildi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde tam kapanmaya rağmen açık olan kahvehanede oyun oynayan 8 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamaları nedeniyle ceza kesildi.

Gölcük'te polis ekipleri bugün öğle saatlerinde, tam kapanmaya rağmen açık olan bir kahvehanede oyun oynandığını belirleyerek baskın düzenledi. Kahvehanede oyun oynayan 8 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri, maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaları nedeniyle ceza kesildi.

KOCAELİ KAHVEHANEDE OYUN OYNAYAN 8 KİŞİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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