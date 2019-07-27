KOCAELİ Kahvehane önünde oturan eski ortağını vurdu

Kahvehane önünde oturan eski ortağını vurdu

İZMİT'te, M.A.E. eski iş ortağı F.Ş.'nin oturduğu kahvehaneye ateş açtı. F.Ş. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay gece saatlerinde, İzmit Gündoğdu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir kahvehanede meydana geldi. Kahvehane önüne gelen plakası alınamayan bir otomobilde bulunan kişi, kahvehane önünde oturan F.Ş.'ye doğru 5 el ateş etti. Bacağına isabet eden bir mermiyle yaralanan F.Ş. kanlar içerisinde yerde kalırken, ateş açan kişi otomobille olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, F.Ş.'ye ilk müdahalede bulundu.

SALDIRGAN, YARALININ ESKİ ORTAĞI ÇIKTI

F.Ş. ambulansla Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan otomobilde bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırmada, ateş açarak F.Ş.'yi yaralayan kişinin beraber büyükbaş hayvan alım satımı yaptığı eski ortağı M.A.E. olduğu belirlendi. Polis M.A.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA