KOCAELİ Kafesinde kütüphane kurdu
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KOCAELİ Kafesinde kütüphane kurdu

Kafesinde kütüphane kurduİZMİT'te, Anıl Ata işlettiği kafenin üst katında oluşturduğu kütüphane ile öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor.

08.07.2020 09:14 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:23

Kafesinde kütüphane kurdu

İZMİT'te, Anıl Ata işlettiği kafenin üst katında oluşturduğu kütüphane ile öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor. Kütüphanede ders çalışan öğrenciler ayrıca kafedeki ürünleri de yüzde 10 indirimle satın alabiliyor. İzmit Ömerağa Mahallesi Tahsin Marmara Sokak üzerinde yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren kafede, öğrencilere ücretsiz kütüphane hizmeti sunuluyor. Kafe sahibi Anıl Ata'nın zaman içerisinde arkadaşlarından ve kafeye gelen müşterilerinden bağış ve takas usulüyle kitap toplayarak oluşturduğu kütüphaneden lise ve üniversite öğrencileri ücretsiz şekilde faydalanabiliyor. Kafeye gelerek ders çalışan veya kitap okuyan öğrencilerin yiyecek ve içecek siparişlerinde ise yüzde 10 indirim uygulanıyor. Kafenin üst katında bulunan kütüphane ile birlikte bodrum katta ise 50 kişilik bir oda tiyatrosu bulunuyor. Pandemi dolayısıyla kapatılan oda tiyatrosunda ise çeşitli sergiler, panel ve söyleşiler yapılıyor.

Üniversite öğrencisi olduğu dönemde ders çalışacak yer bulmakta zorlandığını söyleyen Anıl Ata, "Ben öğrenciyken ders çalışacak alan bulamıyorduk İzmit merkezde. Çok fazla alanımız yoktu. Birkaç kütüphane vardı ama erken saatlerde kapatıyorlardı. Sonra böyle bir fikir geldi aklımıza. Eşten, dosttan, çevreden kitap topladık. Takas yaptık. Kitap karşılığında çay, kahve, tatlı verdik. Zaman içerisinde geniş bir kütüphanemiz oluştu. Öğrencilerin de uğrak mekanı oldu. Burada öğrencilere yüzde 10 indirimimiz oluyor. Aynı zamanda kütüphanemizden ücretsiz bir şekilde bütün öğrenciler, öğrenci olmayıp sadece kitap okumak isteyenler, ders çalışmak isteyenler istedikleri şekilde yararlanabiliyorlar. Sadece 15 gün içerisinde geri getirme şartımız var." dedi. Kafede kitap okuyan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Berna Ayan arkadaşlarıyla kafenin kütüphanesinde ders çalıştıklarını, kitap okuduklarını belirtti. Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencisi Berat Eren de sakin bir ortamda ders çalışma imkanı buldukları için memnun olduklarını söyledi.

KOCAELİ Kafesinde kütüphane kurdu

Kaynak: DHA

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