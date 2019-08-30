Kocaeli izmit'te zafer bayramı'nın 97'inci yılı törenlerle kutlandı
İzmit'te Zafer Bayramı'nın 97'inci yılı törenlerle kutlandıİzmit'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yılı törenle kutlandı.
İzmit'te Zafer Bayramı'nın 97'inci yılı törenlerle kutlandı
İzmit'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yılı törenle kutlandı. Tören vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Kocaeli Valiliği yanında bulunan tören alanında düzenlenen Zafer Bayramı kutlamalarına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, siyasi partilerin başkanları ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait mehteran takımı konser verirken, İzmit Halk Eğitim Merkezi'nin halk oyunları ekibi çeşitli yörelerin halk oyunlarını sergiledi. Tören askeri birliklerin geçişiyle devam ederken 3 Sea Hawk helikopterin tören alanı üzerinden alçak uçuş yapması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.