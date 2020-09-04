Kocaeli İzmit'te yol 3 saat sonra ulaşıma açıldı
İzmit'te yol 3 saat sonra ulaşıma açıldıİzmit'te TEM Otoyolu Bekirdere viyadüğünde 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından ulaşıma kapanan TEM Otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.
04.09.2020 23:57 | Son Güncelleme: 05.09.2020 00:02
İzmit'te yol 3 saat sonra ulaşıma açıldı
İzmit'te TEM Otoyolu Bekirdere viyadüğünde 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından ulaşıma kapanan TEM Otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, Karayolları ekipleri yol üzerine kum döktü. Olay yerinde bulunan ekipler, kayganlaşan yolda başka bir kazanın yaşanmaması için sürücülere uyarılarda bulundu.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Alişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)
Kaynak: DHA