Kocaeli İzmit'te yol 3 saat sonra ulaşıma açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocaeli İzmit'te yol 3 saat sonra ulaşıma açıldı

İzmit'te yol 3 saat sonra ulaşıma açıldıİzmit'te TEM Otoyolu Bekirdere viyadüğünde 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından ulaşıma kapanan TEM Otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

04.09.2020 23:57 | Son Güncelleme: 05.09.2020 00:02

İzmit'te yol 3 saat sonra ulaşıma açıldı

İzmit'te TEM Otoyolu Bekirdere viyadüğünde 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından ulaşıma kapanan TEM Otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, Karayolları ekipleri yol üzerine kum döktü. Olay yerinde bulunan ekipler, kayganlaşan yolda başka bir kazanın yaşanmaması için sürücülere uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Alişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)

Kocaeli İzmit'te yol 3 saat sonra ulaşıma açıldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Muharrem İnce Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Fatma Girik Şevket Çoruh Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Metin Oktay Lionel Messi Enner Valencia Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çağla Demir Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Kocaeli İzmit'te yol 3 saat sonra ulaşıma açıldı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 00:04:52. #1.15#
title