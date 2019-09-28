Kocaeli izmit'te otoyolda zincirleme kaza: 3 ölü

28.09.2019 21:07

İzmit'te otoyolda zincirleme kaza: 3 ölü (1)

İZMİT'te, TEM Otoyolunda 2 TIR, bir otomobil ve bir çekicinin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Bekirdere rampası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde ilerleyen otomobil yolda durunca arkadan gelen 2 TIR durdu. Arkadan gelen bir çekici, TIR ve otomobile çarptı. Zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi olay yerinde yaşamını kaybetti. Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, 112 Acil ekipleri yaralılara müdahale etti. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

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Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

Kaynak: DHA