Kocaeli İzmit'te Festivalde Güvercinler Yarıştı

İzmit'te festivalde güvercinler yarıştı

İzmit'te düzenlenen 6'ncı Güvercin Festivali'nde çeşitli cinslerden 580 güvercin 5 farklı kategoride yarıştırıldı.

Türkiye Güvercin Federasyonu tarafından İzmit'te bulunan İnterteks Fuar Alanı'nda 6'ncı Güvercin Festivali düzenlendi. Farklı cinslerden 580 güvercin kostüm çift tepe, kostüm ön tepe, arka tepe, jumbo ve kabak grubu olmak üzere 5 kategoride yarıştırıldı. Birçok güvercinin yarıştırıldığı festivalde, ayrıca güvercin yetiştiricileri satış stantları da açtı. Stantlarda satılan güvercinlerin fiyatları ise 100 TL'den başlayarak cinsine ve çeşitli özelliklerine göre yükseldi.

Festivalde Türkiye'nin her yerinden katılım olduğunu belirten Türkiye Güvercin Federasyonu İstanbul temsilcisi Murat Gürgür, Bugün burada 6'ncı Marmara Güvercin Festivali'ni yapıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz ve Türkiye'de güvercin besleyen ve yetiştiren arkadaşlarımızın getirdikleri yaklaşık 12-13 kategoride kuşlarımız yarışacak. Türkiye'nin her yerinden katılım oldu. Çok iddialı kuşlarımız var. Birazdan hakem arkadaşlarımız da puanlamaya geçecekler. Kuşların en ince ayrıntılarına kadar tüm kriterlerini tartışıp, bugün içlerinden en iyi olanlarını seçecekler. Burada Türkiye'nin her yerinden gelen 42 hakem arkadaşımız var. Hakemlerimiz Türkiye'deki en iyi yetiştiriciler arasından seçtiğimiz kişiler. Değerlendirmeyi, puanlamayı ona göre yapacak. Buradaki kuşların maddi değeri cidden bir araba, bir ev parasına yakın. Bugün burada yarışmaya girip derece alan kuşlar için önemli olan, burada kuşun bilinirliği ve marka değeri yükseliyor. Burada derece alan kuş Türkiye'de sayılı kuşlardan bir soy yapmış olur, bir marka olmuş olur. Bu yüzden burada en iyi kuşlar yarışır. Biz bunların da en iyilerini seçeriz dedi.

