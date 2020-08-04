KOCAELİ İzmit'te cadde altyapı çalışması için 45 gün trafiğe kapatıldı İzmit'te cadde altyapı çalışması için 45 gün trafiğe kapatıldıİZMİT'te şehrin en yoğun caddelerinden olan Alemdar Caddesi, altyapı yenileme çalışmaları kapsamında 45 gün araç trafiğine kapatıldı.

İzmit'te cadde altyapı çalışması için 45 gün trafiğe kapatıldı

İZMİT'te şehrin en yoğun caddelerinden olan Alemdar Caddesi, altyapı yenileme çalışmaları kapsamında 45 gün araç trafiğine kapatıldı. Araçlar bu süre içerisinde başka caddelere yönlendirilecek.

İzmit'in en yoğun araç ve yaya trafiğine sahip olan caddelerinden Alemdar Caddesi, Kocaeli Kanalizasyon ve Su İdaresi(İSU) tarafından yapılacak yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatları çalışması kapsamında 45 gün süreyle araç trafiğine kapatıldı. Yayalar için çalışma bölgesinin yanlarına çekilen şeritler ile yürüyüş yolları belirlenirken, D-100 Karayolu yönüne gidecek araçlar, İnönü Caddesi üzerinden yönlendiriliyor. Çalışma nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İnönü Caddesi'nin sağ tarafında bulunan otopark alanları iptal edilerek trafiğe açıldı. Ayrıca çift yönlü olan İnönü Caddesi'nin Vali Konağı ile Yenituran Kavşağı arasındaki bölümü çalışma süresince D-100 Karayolu yönünde tek yönlü olarak trafiğe açık olacak.

Kaynak: DHA