KOCAELİ İZMİT'TE ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU

KOCAELİ İZMİT'TE ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU

İzmit'te kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerde tedavi gördü.

11.08.2019 13:26
KOCAELİ İZMİT'TE ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU

İzmit'te kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerde tedavi gördü.
Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıkları kesmek isteyen vatandaşlar, kurbanın darbeleriyle veya bıçaklarla yaralandı. Bıçakla ellerini, kollarını ve bacaklarını kesenler, kendi imkanlarıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaralılarının büyük çoğunluğu yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken, bazıları ise müşahede altına alındı. Kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastane çıkışında bundan böyle daha dikkatli olacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA
KOCAELİ İZMİT'TE ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU
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