KOCAELİ İzmit'te acemi kasaplar hastanelere akın etti İzmit'te acemi kasaplar hastanelere akın ettiİZMİT'te kurban kesimi sırasında, hayvan darbeleri ya da bıçaklarla yaralanan kişiler hastanelere akın etti.

İzmit'te acemi kasaplar hastanelere akın etti

İZMİT'te kurban kesimi sırasında, hayvan darbeleri ya da bıçaklarla yaralanan kişiler hastanelere akın etti.

İzmit'te, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıkları kesmek isteyen bazı kişiler, hayvan darbeleri ya da bıçaklarla yaralandı. Bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler, kent genelinde bulunan hastanelere başvurdu. Çok sayıda acemi kasabın hastanelere gelmesiyle Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis önünde ufak çapta kuyruk oluştu. Yaralıların büyük çoğunluğu yapılan pansumanın ardından taburcu edildi. Büyükbaş kurbanlık kestiği sırada elinden yaralanan Mürsel Akın, 'Nasıl olduğunu anlamadım bıçak bir anda kaydı, çok şükür ufak bir şekilde atlattım, büyük bir şey yok" dedi.

Kaynak: DHA