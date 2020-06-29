KOCAELİ İzmit Körfezi'ne giren gemilere sıkı denetim deniz uçağıyla böyle yapılıyor
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KOCAELİ İzmit Körfezi'ne giren gemilere sıkı denetim deniz uçağıyla böyle yapılıyor

İzmit Körfezi'ne giren gemilere sıkı denetim deniz uçağıyla böyle yapılıyorKOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin deniz uçağıyla yaptığı denetimlerle 2019 yılında İzmit Körfezi'ni kirleten 13 gemiye 13 milyon lira, 2020 yılında 4 gemiye 3 milyon 751 bin lira ceza kesildi.

29.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:11

İzmit Körfezi'ne giren gemilere sıkı denetim deniz uçağıyla böyle yapılıyor

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin deniz uçağıyla yaptığı denetimlerle 2019 yılında İzmit Körfezi'ni kirleten 13 gemiye 13 milyon lira, 2020 yılında 4 gemiye 3 milyon 751 bin lira ceza kesildi. Uçak, alçak uçuş yaparak gemilere denetimi hissettirirken, yapılan kontroller ve alınan önlemlerle İzmit Körfezi'nin temiz kalması sağlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla deniz kontrol uçağıyla havadan denetimlerini sürdürüyor. Deniz uçağı İzmit Körfezi'ni kirleten gemiler ile sanayi kuruluşlarından kaynaklanan kirlilikleri tespit ediyor. Hava şartlarının elverişli olduğu günlerde İzmit Marina'da bulunan alandan kalkan uçak denetimde bulunuyor. Deniz uçağı, gemilere denetimi hissettirebilmek için alçak uçuşlar yapıyor. 2007 yılından bu yana uçakla yapılan denetimler sayesinde körfeze giren gemiler, kurallara uymaya başladı. Deniz uçağının yanı sıra deniz araçlarıyla da denetimler yapılırken, gemilerin atıkları atık alım gemileriyle alınıyor. Denetimler, alınan önlemler, denize dökülen tüm suların kontrol altına alınması sonucu İzmit Körfezi'nin temiz kalması sağlandı.

İzmit Körfezi'nin gemi hareketi anlamında yoğun bir trafik yaşadığını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) Genel Müdürü Muhammet Saraç, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İZAYDAŞ üzerinden körfezin tamamını denetlediği bir uçağı var, bizler de o uçakla denetlemeler yapıyoruz. Kocaeli sınırları içerisindeki bölgelerde düzenli denetlemeler yapılıyor. Bunun yanı sıra zaman zaman da ihbara bağlı olarak da rastgele denetlemeler yapılıyor. Bu bölgede 35 civarında limanımız var. Yılda 10 bin civarında gemi girip çıkıyor bu bölgeye. Bu hareketliliğin denizimize, körfezimize zarar vermemesi için bu denetimler yıllardır yapılıyor. Gemiler buranın kontrol altında olduğunu bildiği için çok fazla cezaya gerek kalmadan kendilerine tanınan kurallar içerisinde çalışıyorlar ve böylece körfez de yavaş yavaş kendine geliyor. Bu anlamda bu uçağın etkinliği ve fonksiyonu çok önemli.? dedi.

'KÖRFEZ YENİDEN CANLANIYOR'

Kirliliği önlemenin önemli olduğunu söyleyen Saraç, "Kirliliği önlemek, kirlendiği zaman temizlemekle uğraşmaktan her zaman daha iyidir. Bu denetimin olduğu bilindiği için bunun da etkisini görüyoruz ve körfezin yeniden canlanmasına şahit oluyoruz. Bu denetimlerde pilotumuzun da yükü ağır. Özellikle büyük gemilere, kaptan köşkünden görünecek kadar yakın uçarak bu kontrollerin etkinliğini hissettirmeye çalışıyor. Dolayısıyla İzmit Körfezi'nde de bu denetimler sürekli yapıldığı için gemilerimiz de kurallara uyuyorlar.? diye konuştu.

17 GEMİYE CEZA KESİLDİ

Saraç, 2019 yılında 13, 2020 yılında ise bugüne kadar 4 gemiye ceza kesildiğini belirterek, 'Geçen yıl 13 gemi bu kurallara uymamış ve 13 milyon liradan fazla ceza yemiş. 2020 yılında bu zamana kadar da 4 gemiye 3 milyon 751 bin TL para cezası kesildi. Uçağımız sadece deniz kontrolü anlamında değil, imar ile ilgili kontroller, hafriyat alanındaki kontroller, orman yangınlarının kontrolleri ve hatta bazı turistik amaçlarla da kullanılacak durumda." dedi.

'2 LİSANSLI ATIK ALIM GEMİMİZ VAR'

Uçak denetimleri dışında gemilerin atıklarının da toplandığını açıklayan Saraç, şöyle konuştu.

"Körfeze giren gemilerin, normal faaliyetlerinden oluşan atıkların da toplanması gerekiyor. Bu anlamda 2 adet lisanlı atık alım gemimiz var. Bu gemilerimiz körfez genelindeki pis su, sintine ve evsel atıkları topluyor. Geçen yıl 10 bin civarında gemi girdi körfeze, 4 bin civarında gemiye fiilen hizmet verildi ve 12 bin ton civarında çeşitli kategorilerde atıklar toplandı. Geçen yıl da yapılan temizlik çalışmalarında körfez genelinde 400 ton civarında katı atık toplandı, bu anlamda denetimlerimiz devam edecektir."

KOCAELİ İzmit Körfezi'ne giren gemilere sıkı denetim deniz uçağıyla böyle yapılıyor

Kaynak: DHA

Manşet

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