KOCAELİ İzmit Körfezi'nde kirlilik yaşandı İzmit Körfezi'nde kirlilik yaşandıKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, İzmit Körfezi'nde bilinmeyen bir madde kirliliğe neden oldu.

İzmit Körfezi'nde kirlilik yaşandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, İzmit Körfezi'nde bilinmeyen bir madde kirliliğe neden oldu. Körfez ilçesinde bulunan Tütünçiftlik Sahilinde, deniz üzerinde kahverengi bir maddenin kirliliğe neden olduğu görüldü. Tüm sahil şeridini kapladığı görülen maddenin ne olduğu bilinmedi. Deniz yüzeyini kaplayan madde kötü kokuya da neden oldu. Hafta sonu sahil şeridinde yürüyenler, denizde yaşanan kirliliği görünce üzüldü.

Kaynak: DHA