Kocaeli İtfaiyesine yeni müfreze binası Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, İzmit Bağçeşme mevkisinde başlattığı İtfaiye Müfreze Binası'nın inşaat çalışmaları tamamlandı, çevre düzenleme işine geçildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, İzmit Bağçeşme mevkisinde başlattığı İtfaiye Müfreze Binası'nın inşaat çalışmaları tamamlandı, çevre düzenleme işine geçildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, itfaiyenin olaylara daha kolay müdahale edebilmesi için kentte yeni müfreze binaları inşa edildiği, yeni bir binanın da Bağçeşme'de yapıldığı bildirildi.

Bölgedeki olaylara ilk müdahalede önemli rol alacak müfreze binasının inşaat çalışmalarının sona erdiği aktarılan açıklama, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye örnek olan Kocaeli İtfaiyesi'nin olaylara daha hızlı müdahale etmesi için elinden gelen her imkanı sağlamaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, yeni bir müfreze binasını daha tamamladı. İzmit ilçesi Bağçeşme semtinde inşa edilen müfreze binası en kısa zamanda hizmete girecek. Hizmete girdikten sonra da itfaiyenin müdahale süresi önemli derecede düşecek. Bağçeşme İtfaiye Müfreze binasının bodrum katında şadırvan, mescit, mekanik ve elektrik tesisat odaları, çamaşır odası ve su deposu bulunuyor. 418 metrekarelik zemin katta ise amir odası, haberleşme ve şoför odaları ile mutfak yer alıyor. Bu katta dinlenme salonu, yemekhane, 210 metrekarelik 4 araç kapasiteli kapalı garaj da çalışanların kullanımı için yapıldı. Birinci katta da 12 kişilik 3 yatakhane, spor salonu, eğitim salonu ve tuvaletler yapıldı. Bina girişinde güvenlik binası bulunuyor. Bina çevresinde ise otopark oluşturuldu."

Kaynak: AA