Kocaeli itfaiyesi araç parkuru güçleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bünyesine yeni katılacak olan araçlarla olaylara daha hızlı ve kolay bir şekilde müdahale edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bünyesine yeni katılacak olan araçlarla olaylara daha hızlı ve kolay bir şekilde müdahale edecek.

Türkiye'nin örnek itfaiyelerinden olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, araç filosunu genişletiyor. Pek çok olayda ve afette görev yapan itfaiye teşkilatı, modern araçlarla çalışmalarını daha da hızlı ve kolay hale getirecek. Bu kapsamda Kocaeli İtfaiyesi biri merdivenli olmak üzere 6 adet yeni itfaiye aracı alıyor.

Yeni gelecek olan araçlar ile filosunu daha da genişletecek olan Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi için 17 Mayıs 2021 tarihinde ihale gerçekleştirildi. Bu çerçevede bir tanesi 2,5 tonluk su kapasiteli itfaiye aracı ve beş tanesi 6 tonluk itfaiye arazözü alınacak. Yeni araçlardan bir tanesi 18 metre merdivenli 2,5 ton su kapasiteli itfaiye aracı, 300 hp gücünde olacak. Beş adet 6 ton su kapasiteli itfaiye araçları ise 300 hp gücünde ve 600 litre köpük kapasite ile hizmet verecek. Araçlar hem ilk müdahale hem de takviye aracı olarak kullanılabilecek. Böylelikle Kocaeli İtfaiyesi olaylara karşı daha donanım olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı