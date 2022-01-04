Kocaeli İtfaiyesi'nden yangına 8 dakikada müdahale

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2021 yılı boyunca başarılı çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yangınlara ortalama 8 dakika varış süresiyle Kocaeli İtfaiyesi, ev, iş yeri, orman, araç yangını, trafik kazası, kurtarma olayı, su baskını olmak üzere toplam 9 bin 772 olaya müdahale etti.

2021'E DAMGA VURDU

Kocaeli'nin 12 ilçesinde 18 profesyonel, 25 gönüllü itfaiye istasyonu, 104 itfaiye aracı, 518 personeli ile vatandaşlara 7/24 hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 2021 yılına damga vurdu. Olaylara ortalama 8 dakika varış süresi, teknik donanım ve tecrübeleriyle çalışmalarından söz ettiren Kocaeli İtfaiyesi, Türkiye'de yaşanan birçok olaya da müdahale etti.

9 BİN 772 OLAYA MÜDAHALE

Kocaeli İtfaiyesi 12 ilçede 2021 yılı boyunca meydana gelen 3 bin 439 yangın, 450 trafik kazası, 315 su tahliyesi, bin 117 insan kurtarma, 3 bin 113 hayvan kurtarma ve bin 338 diğer olaylar olmak üzere toplamda 9 bin 772 olaya müdahale etti.

VATANDAŞLARA EĞİTİM

Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü olarak eğitim biriminde (KOBİTEM) 6 bin 895 vatandaşa yangın ve önleme eğitimi verildi. Proje ve denetim birimi ise 3 bin 292 adet yangın önleme faaliyetinde bulundu.

BİN 695 KİŞİ BOĞULMAK KURTARILDI

AFKOM Şube Müdürlüğü Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi(KOSKEM) ise yıl içerisinde Kocaeli sahillerinde bin 695 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

ANTALYA'DAKİ ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE

Kocaeli'nin dışında İtfaiye ekipleri 2021 yılında Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangınlarına müdahale etti. Kocaeli İtfaiyesi 13 gün boyunca bölgede 2 araç ve 16 personeliyle yangınla mücadele etti. Birçok can kurtaran ve bölgede önemli çalışmalara imza atan itfaiye personeli çalışmalarıyla takdir topladı.

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