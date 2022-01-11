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Kocaeli İtfaiyesi'nden TOGG ziyareti

Kocaeli İtfaiyesi'nden TOGG ziyareti
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitmenleri, TOGG uzmanlarından elektrikli araç yangın ve kazalarında ilk müdahale konulu eğitim aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM), Bilişim Vadisinde yer alan TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tesislerinde eğitime katıldı. Eğitim sonrasında itfaiye eğitmenleri yerli otomobili tanıma fırsatı buldu.

TOGG TESİSLERİNE ZİYARET

Bilişim Vadisi'nde bulunan TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimine davette bulundu. Davete istinaden gerçekleşen ziyarette, TOGG'un alanında uzman yetkilileri tarafından dünyada elektrikli otomobillerin geçmişi, teknolojik gelişimi, gelişmiş araç güvenlik sistemleri ile TOGG otomobili hakkında sunum yapıldı.

ELEKTİRİKLİ ARAÇLARA MÜDAHALE

KOBİTEM Birim Amiri ve eğitmenlerinin katıldığı ziyarette ayrıca olası acil durumlarda elektrikli araçlara nasıl müdahale edileceği, doğru müdahale teknikleri konusunda TOGG uzmanları tarafından KOBİTEM personeline eğitim verildi. TOGG uzmanlarından alınan bilgiler elektrikli araç yangın ve kazalarında ilk müdahale konulu eğitimler için büyük önem taşıyor.

YERLİ OTOMOBİLİ TANIDILAR

Eğitim sonrasında itfaiye eğitmenleri yerli otomobili tanıma fırsatı ve TOGG aracının simülasyonunu da deneme imkânı buldu. Doğuştan elektrikli Avrupa'nın ilk otomobili unvanını taşıyan yerli ve milli markamız TOGG, sahip olduğu yeni teknolojiler ve güvenlik sistemleri ile de göz dolduruyor.

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