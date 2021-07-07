Kocaeli İtfaiyesi'nden Düzce'ye yardım eli

Kocaeli İtfaiyesi, sel felaketi yaşanan Düzce'ye yardım eli uzattı.

Kocaeli İtfaiyesi, sel felaketi yaşanan Düzce'ye yardım eli uzattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, temiz içme suyu ve destek sağlamak amacıyla yola çıktı.

Düzce ve Sakarya'da aniden bastıran sağanak hayatı felç etti. Etkili olan yağışla dereler taşarken tarım arazileri de su altında kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken mahsur kalanlar kurtarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ekipler de yola çıkarak çalışmalara destek verecek. Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'ne yönelik uyarılarını tekrarladı. Meteoroloji, özellikle Düzce, Sakarya ve Kocaeli'de zaman zaman fırtına seviyesine çıkabileceği, hortum olaylarının da yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Dünden bu yana devam eden yağışlar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da etkili olmaya devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı