Kocaeli İtfaiyesi Manavgat için yola çıktı

Çarşamba günü öğle saatlerinde çıkan ve geniş bir alana yayılan yangınla kâbusu yaşayan Manavgat'a destek için Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi harekete geçti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Tüm Türkiye'nin gözlerini çevirdiği yangını söndürmek için tüm kamu kurumları elbirliği ile çaba sarf ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de yangın kâbusu yaşayan Manavgat'a destek için yola çıktı.

2 ARAÇ 8 PERSONEL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangınla mücadele eden Manavgat'a doğru yola çıktı. Tüm hazırlıklarını tamamlayarak hızlı bir şekilde harekete geçen Kocaeli İtfaiyesi, 2 araç ve 8 personelden oluşan ekibini Antalya'ya uğurladı. Kocaeli İtfaiyesi, istenilen noktalara nakledilerek yangın söndürme çalışmalarına destek verecek.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Akseki ve Manavgat çevresinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Akseki ilçesinde de gece yarısı başlayıp, rüzgârın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına da müdahale ediliyor.

ÜÇ KİŞİ VEFAT ETTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, etkilenen 58 vatandaşın ise tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Bültenler