Kocaeli İtfaiyesi Manavgat için yola çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli İtfaiyesi Manavgat için yola çıktı

Kocaeli İtfaiyesi Manavgat için yola çıktı
Bültenler - Haberler | Güncel

Çarşamba günü öğle saatlerinde çıkan ve geniş bir alana yayılan yangınla kâbusu yaşayan Manavgat'a destek için Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi harekete geçti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Tüm Türkiye'nin gözlerini çevirdiği yangını söndürmek için tüm kamu kurumları elbirliği ile çaba sarf ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de yangın kâbusu yaşayan Manavgat'a destek için yola çıktı.

2 ARAÇ 8 PERSONEL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangınla mücadele eden Manavgat'a doğru yola çıktı. Tüm hazırlıklarını tamamlayarak hızlı bir şekilde harekete geçen Kocaeli İtfaiyesi, 2 araç ve 8 personelden oluşan ekibini Antalya'ya uğurladı. Kocaeli İtfaiyesi, istenilen noktalara nakledilerek yangın söndürme çalışmalarına destek verecek.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Akseki ve Manavgat çevresinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Akseki ilçesinde de gece yarısı başlayıp, rüzgârın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına da müdahale ediliyor.

ÜÇ KİŞİ VEFAT ETTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, etkilenen 58 vatandaşın ise tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Bültenler

Son dakika... Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor
Son dakika... Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor
AFAD'dan Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması
AFAD'dan Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Yıldız Tilbe Çağatay Akman Bülent Serttaş
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli İtfaiyesi Manavgat için yola çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 16:24:47. #1.15#

title