Kocaeli İtfaiyesi buradan yardıma koşacak

Türkiye'nin ihtiyaç duyulan her bölgesine yardıma koşan Kocaeli İtfaiyesi'nin gücüne güç katacak yeni alanı için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli'nin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki olaylara da müdahale eden Kocaeli İtfaiyesi büyümeye, güçlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Uluslararası Fuar Merkezi yanında inşa edilen yeni hizmet binasında çalışmalar aralıksız olarak sürüyor.

TÜM KATLARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma kapsamında idari binada kaba alçı sıva imalatları tamamlanırken şap imalatına devam ediliyor. Dış cephede taşyünü ısı yalıtım imalatları da devam ederken çevre imalatları da bir yandan yapılıyor.

ÇEVRE İMALATLARI DA YAPILIYOR

Bu kapsamda kazan dairesi ve güvenlik kulübesinde sandviç panel çatı kaplama imalatları tamamlandı. Otopark yapılacak alanda bordür imalatlarına ise devam ediliyor.

20 BİN 630 METREKARELİK ALANDA

Toplam 20 bin 630 metrekarelik alanda yapılan Kocaeli İtfaiyesi idari bina ve eğitim alanı toplamda 1841 metrekarelik idari binaya sahip olacak. Alanda 67 araçlık otopark da bulunacak.

HER TÜRLÜ İHTİYAÇ DÜŞÜNÜLDÜ

İdari Bina'da zemin katta; Haber Merkezi, Vardiya Amiri Odası, Dinlenme Odaları, Lojistik Grup Amirliği Odası, İletişim Odası, Ofis, Gönüllü İtfaiyeci Odası, Yatakhaneler, Yemekhane, Spor Salonu, Giyinme Odası ve WC'ler bulunacak. 1. Normal katta ise; Başkan Odası, Ofis, KOSKEM (Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi), Arşivler, Sivil Savunma Uzmanı Odası, Müdür Odaları, Mescitler ve WC'ler yer alacak.

EĞİTİM ALANINDA YOK YOK

Kocaeli İtfaiyesi'nin yeni yerinde eğitim alanı da bulunacak. Eğitim alanında; Eğitmen İdari Bina, Malzeme Depo Konteyner, Konteyner Kule, Uçurum Kulesi, Deprem Simülasyon Alanı ve Güvenlik Kulübesi olacak.

KOCAELİ İTFAİYESİ'NİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi yanında bulunan itfaiye eğitim merkezinde yapılacak olan yapı, Kocaeli İtfaiyesi'nin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde düşünüldü.

Kaynak: Bültenler