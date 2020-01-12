Kocaeli itfaiyesi bir yılda 3 bin 259 yangına müdahale etti

12.01.2020 09:55 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:00

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2019 yılında 3 bin 259 yangına müdahale etti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2019 yılı boyunca binlerce vakaya müdahale etti. Eğitimler, tatbikatlar, olaylara anında müdahale konusunda zorlu bir sınavı başarıyla veren İtfaiye Daire Başkanlığı, 504 personeli ile 3 bin 259 yangına müdahale etti. Kendi canlarını başkalarını kurtarmak için riske atarak görev yapan ekipler, 519 adet trafik kazası kurtarma, 2 bin 950 adet teknik kurtarma yaptı. İtfaiye ekipleri ayrıca, diğer sebeplerden dolayı yaşanılan 743 olaylarla 319 adet sel ve su baskınında görev aldı.



İtfaiye ihbar hattı 110'dan yangın ve sel gibi durumlarda yardım talep eden vatandaşlar, anahtarlarını unutmaları sebebiyle kapıda kaldıklarında itfaiyeden yardım istiyor. 2019 yılında anahtarlarını unutan ya da kaybeden bu sebepten dolayı kapıda kalan 521 kişi, itfaiyeyi arayarak kapılarını açtırdı. 2019 yılında Kocaeli İtfaiyesi'nin müdahale ettiği 3 bin 259 yangının oluşma nedenlerinin ise elektrik kontağı, ocak, soba, kalorifer, sigara, doğalgaz kaçağı, baca tutuşması, çatı, yıldırım düşmesi ve sabotaj kaynaklı meydana geldiği tespit edildi.



110 Yangın ihbar hattına yapılan tüm yardım taleplerine en hızlı şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, 2019 yılında 825 adet kamu ile özel binalar, 146 adet atölye, imalathane ve fabrika yangınına, 407 adet motorlu araç yangınına, 61 adet odun, kömür deposu yangınına, 124 adet ormanlık ve fidanlık yangınına, bin 278 adet ot ile saman, çöp ve ekin yangınına ve 418 adet diğer yangın türü olmak üzere 3 bin 259 adet yangına müdahale etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA