: Kocaeli itfaiye aracı hatalı park yüzünden dar sokakta sıkıştı

21.02.2020 19:23 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:25

İtfaiye aracı hatalı park yüzünden dar sokakta sıkıştı

İZMİT'te bir binanın bacasında çıkan yangına müdahale etmeye giden itfaiye aracı, dar sokağa park eden araçlar sebebiyle binaya ulaşamadı. Sokağa girmeye çalışan itfaiye aracı kaldırım ile otomobil arasında sıkışarak park halindeki araca hasar verdi.

Tepecik Mahallesi Tepecik Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın bacasında yangın çıktı. İhbar üzerine sokağa giden itfaiye araçlar, dar olan sokak üzerine park eden araçlar sebebiyle binaya ulaşamadı. Bunun üzerine itfaiyeciler araçlardan inerek bacadaki alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. Bu sırada sokağa girmeye çalışan itfaiye aracı ise sokak üzerinde park halinde olan 41 BV 594 plakalı otomobil ile kaldırım arasında sıkıştı.

Binanın bacasındaki yangının söndürülmesinin ardından olay yerindeki polis ekipleri park halindeki aracın sahibine ulaştı. Kaza hakkında rapor tutulduktan sonra itfaiye aracını sıkıştığı yerden çıkarmak için çözüm aranmaya başlandı. Mahalle sakinleri park halindeki otomobili çamurluk kısmından tutarak bulunduğu yerden kaldırması sonucunda itfaiye aracı sıkıştığı yerden geriye doğru çıkabildi. İtfaiye çıkmasının ardından otomobilin sol ön ve arka kapılarında hasar oluştuğu görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili rapor tutarken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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