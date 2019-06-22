KOCAELİ İşten çıkarılan işçi, arkadaşlarına kurşun yağdırdı

İşten çıkarılan işçi, arkadaşlarına kurşun yağdırdı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir limanda işten çıkarılan Ş.Y.(34), işten çıkarılmasına neden olduğunu iddia ettiği 3 iş arkadaşına tabancayla ateş edip ikisini yaraladı. Polisin yaptığı operasyonla yakalanan Ş.Y. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Bahçecik Sepetlipınar Mahallesi'nde bulunan bir limanda meydana geldi. İddiaya göre iş arkadaşlarıyla tartıştığı için işten çıkarılan Ş.Y., şirketin açtığı soruşturma kapsamında aleyhine ifade verdiğini iddia ettiği A.C.(56)'nin Döngel Mahallesi'nde bulunan evinin önüne gitti. A.C.'nin evden çıktığı sırada, beraberinde getirdiği tabancasıyla ateş eden Ş.Y. olay yerinden uzaklaşırken, A.C. saldırıdan yara almadan kurtuldu. Daha sonra işten çıkarıldığı limanın önüne giden Ş.Y., iş aynı isim benzerliğindeki diğer arkadaş A.C.(39) ve R.Ç.(27)'nin mesailerinin bitmesini bekledi. Mesai çıkışında servislere doğru gelen arkadaşlarını gören Ş.Y., tabancasıyla arkadaşlarına ateş etmeye başladı. Meydana gelen olayda A.C.(39), karın boşluğundan, R.Ç.(27) ise ayaklarından yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Saldırının ardından otomobiliyle olay yerinden kaçan Ş.Y. için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Otomobilinin plakasından yola çıkan ekipler, Ş.Y.'yi Yuvacık yakınlarında boş bir arazide otomobili içerisinde rahsatsız tabancasıyla beraber yakalayarak gözaltına aldı. Ş.Y.'nin emniyetteki ilk ifadesinde iş arkadaşlarının kendisinin işten çıkarılmasına neden olduğunu ve işten çıkarıldığı için aile huzurunun bozulduğunu bu yüzden arkadaşlarını vurduğunu söylediği öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi tamamlanan Ş.Y Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA