Kocaeli-İstanbul sınırında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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Zonguldak, İstanbul, Kocaeli

Kocaeli-İstanbul sınırında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kocaeli-İstanbul sınırında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu İşe gitmek isteyen vatandaşlar evraklarını göstererek Kocaeli'den İstanbul'a giriş yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehire ve Zonguldak'a seyahatlerin korona virüs önlemleri nedeni ile...

04.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:43
Kocaeli-İstanbul sınırında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kocaeli-İstanbul sınırında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İşe gitmek isteyen vatandaşlar evraklarını göstererek Kocaeli'den İstanbul'a giriş yaptı

KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehire ve Zonguldak'a seyahatlerin korona virüs önlemleri nedeni ile kısıtlanması kararı uygulanmaya başlandı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar İstanbul girişinde yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a seyahatlerin kısıtlanması kararı bugün uygulanmaya başlandı. Sabah saatlerinde Kocaeli'den yola çıkarak İstanbul'daki iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar evraklarını göstererek şehre giriş yaptı. Kocaeli'nin İstanbul sınırında kurulan polis noktalarında vatandaşların evrakları incelenirken, geçişi zorunlu olmayan araçların İstanbul'a girişine ise izin verilmedi.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Sabah saatlerinde iş başı yapmak üzere yola çıkanlar nedeniye D100 karayolu İstanbul girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun bir trafiğin oluştuğu D-100 karayolunun ise boş kalması dikkat çekti.

Kocaeli-İstanbul sınırında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaynak: İHA

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Kocaeli-İstanbul sınırında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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