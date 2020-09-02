KOCAELİ İskelenin 3'üncü katından düşen inşaat işçisi yaralandı İskelenin 3'üncü katından düşen inşaat işçisi yaralandıİZMİT'te çalıştığı inşaatın iskelesinin 3'üncü katından dengesini kaybedip düşen işçi Günay Malo (57), yaralandı.

İskelenin 3'üncü katından düşen inşaat işçisi yaralandı

İZMİT'te çalıştığı inşaatın iskelesinin 3'üncü katından dengesini kaybedip düşen işçi Günay Malo (57), yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Cedit Mahallesi Musa Kazım Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir inşaatta meydana geldi. İnşaata kurulu iskelenin 3'üncü katında çalıştığı sırada dengesini kaybeden işçi Günay Malo, beton zemine düştü. Malo'nun düştüğü gören arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildiri. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz işçiyi ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA