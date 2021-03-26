'Delikanlı' Fırat ile 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

İZMİT'te kendisi gibi işitme engelli olan Engin E,'yi darbedip görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine gözaltına alınan 'Delikanlı' lakaplı Fırat K. ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.M. ve M.A. adliyeye sevk edildi.

İZMİT'te kendisi gibi işitme engelli olan Engin E,'yi darbedip görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine gözaltına alınan 'Delikanlı' lakaplı Fırat K. ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.M. ve M.A. adliyeye sevk edildi.

Olay 22 Mart günü İzmit'te bir bağ evinde meydana geldi. Fırat K. iş verme vaadiyle Aydın'da yaşayan kendisi gibi işitme engelli olan Engin E.'yi İzmit'e çağırdı. Fırat K., Engin E.'yi işportada bir gün çalıştırdıktan sonra parasını aldı ve bir bağ evinde darp edip, ardından görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Engin E. olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Görüntülerin tepki toplaması üzerine Fırat K. ile olay anında beraber oldukları ileri sürülen E.M. ile M.A. dün gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Fırat K.'nın işitme engelli tercüman aracılığıyla ifadesi alındı. Fırat K. ve yanında bulunan 2 kişi, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde yayma" suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

- İzmitkocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ