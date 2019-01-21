Kocaeli İrem Derici Söyledi, Sevgilisi Dans Etti

İrem Derici söyledi, sevgilisi dans etti

İZMİT'te, İrem Derici bir alışveriş merkezinde konser verdi. Derici'nin sevgilisi Ataberk Özdene de dansıyla Derici'ye eşlik etti.

İrem Derici, İzmit'te bir alışveriş merkezi merkezinin 3. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren İrem Derici, yağan yağmura rağmen alanı dolduran hayranlarına güzel bir akşam yaşattı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan İrem Derici'yi hayranları cep telefonlarıyla kaydederek konser anını ölümsüzleştirdi.

İrem Derici, son dönemlerde çok sık gündeme gelen kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ataberk Özdene ile sahneye çıktı. İrem Derici şarkılarını seslendirirken Ataberk Özdene yanında bulunan 3 dansçıyla beraber dans ederek sevgilisine eşlik etti.

Kaynak: DHA