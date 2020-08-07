KOCAELİ İnşaattan düşen kalıp ustası öldü İnşaattan düşen kalıp ustası öldüKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen kalıp ustası Recai Ihlamur (59), hayatını kaybetti.

İnşaattan düşen kalıp ustası öldü

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen kalıp ustası Recai Ihlamur (59), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Kalıp ustası Recai Ihlamur, çalıştığı inşaatın 3'üncü katından dengesini kaybedip, düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ağır yaralı olarak Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recai Ihlamur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Recai Ihlamur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA