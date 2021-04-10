İnşaattan düşen işçi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnşaattan düşen işçi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi Şinasi Aydın, yaralandı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi Şinasi Aydın, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesi Harmantarla Mahallesi Hülya Sokak'ta meydana geldi. Şinasi Aydın, inşaatın ikinci katında çalışırken dengesini kaybedip toprak zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aydın, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kocaeli
İnşaattan düşen işçi yaralandı
İnşaattan düşen işçi yaralandı
İnşaattan düşen işçi yaralandı
İnşaattan düşen işçi yaralandı
İnşaattan düşen işçi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İnşaattan düşen işçi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 11:28:10. #1.15#
title