İnşaattan düşen işçi yaralandı
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KOCAELİ'nin Derince ilçesinde çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi Şinasi Aydın, yaralandı.
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi Şinasi Aydın, yaralandı.
- Kocaeli
Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesi Harmantarla Mahallesi Hülya Sokak'ta meydana geldi. Şinasi Aydın, inşaatın ikinci katında çalışırken dengesini kaybedip toprak zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aydın, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kocaeli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR