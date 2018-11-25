Kocaeli İnşaat Temelinden, Antik Çağlara Ait İskelet Çıktı

İzmit'te, bir binanın temelinde toprak kayması sonucu iskelet ortaya çıktı. Müze Müdürlüğü görevlileri iskeletin antik çağlarda bölgede bulunan mezarlıktan kaldığını bildirdi.

İzmit Cedit Mahallesi Şen Sokak'ta bir binanın temelinde toprak kayması ile birlikte iskelet ortaya çıktı. Yan binada oturanlar, kafatasını fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, bölgede inceleme yaptıktan sonra Kocaeli Müze Müdürlüğü'nü bilgilendirdi. Olay yerine gelen Müze Müdürlüğü görevlileri, iskeletin antik çağlarda bölgede bulunan mezarlıktan kalma olduğunu belirledi. Müze müdürlüğü ekipleri, iskeleti bulunduğu yerden alarak muhafaza altına aldı.

Mahalle sakinlerinden Erkan İşeri iskeletin çıktığı inşaat temelinin yanında evlerinin olduğunu, bölgede antik mezarlık bulunduğunu belirterek, "Bizim binanın inşaatı sırasında burada antik mezarlık bulunmuştu. O dönemde de müze müdürlüğünden ekipler gelip, buradaki mezarlığı taşımışlardı. Bu iskeletin o zamandan kaldığını düşünüyoruz. Toprak kayınca ortaya çıktı" dedi.