Kocaeli inşaat temeli kazısında toprak kaydı 1 işçi yaralı
İnşaat temeli kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaralı (2)BİNALAR MÜHÜRLENDİKocaeli'nin Darıca ilçesinde bir bina inşaatının temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu temelin yanında bulunan 2 binadaki 4 daire boşaltıldı.
İnşaat temeli kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaralı (2)
BİNALAR MÜHÜRLENDİ
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir bina inşaatının temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu temelin yanında bulunan 2 binadaki 4 daire boşaltıldı. Bina sakinleri geceyi geçirmek için yakınlarının evlerine gitti. Hasar gören 2 bina zabıta ekiplerince mühürlendi. Binaların durumuna uzman ekip tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında karar verilecek.