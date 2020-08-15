Kocaeli İl Sağlık Müdürü uyardı: Samimi sohbetler mezarlığa kadar uzanabiliyor KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, çay veya kahve içmek için toplanan kadınları uyararak, "Gün içerisinde yapılan samimi sohbetler birkaç gün sonra geçmiş olsun temennilerine dönüşüyor, hatta yoğun bakıma veya mezarlığa kadar uzanabiliyor" dedi.

KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, çay veya kahve içmek için toplanan kadınları uyararak, "Gün içerisinde yapılan samimi sohbetler birkaç gün sonra geçmiş olsun temennilerine dönüşüyor, hatta yoğun bakıma veya mezarlığa kadar uzanabiliyor" dedi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney keyfi sebeplerle hastalığın yayılmasını sağlayan günler, piknik, çay günleri gibi toplantılı, muhabbet ortamlarının tehlikesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Sohbetler için bir araya gelen kadınları uyaran Ergüney, "Yaz döneminde geleneklerimizin olmazsa olmazı gibi görünen düğün, nişan törenleri için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile çeşitli kısıtlamalar yapılarak önlemler alınıyor. Ancak filyasyon değerlendirme toplantılarında maalesef üzücü durumlara şahit oluyoruz. Bir çay ya da kahve içmek üzere toplanan hanımefendiler, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığında maalesef birbirlerine hastalık bulaştırabiliyorlar" dedi.

Ergüney ikramlar nedeniyle maske takılmadığını belirterek, "İkramlar sebebiyle maske takılmıyor ve muhabbet esnasında sosyal mesafeye de uyulmadığında bulaş riski çok artıyor. Koronavirüs bulaşıcılık özelliği çok yüksek bir virüs. Sosyal mesafe ve maske koruması olmadığında, öksürme, hapşırma, yüksek sesle gülme gibi durumlarda damlacık yoluyla diğer insanlara dakikalar içinde bulaşıyor. Gün içerisinde yapılan samimi sohbetler birkaç gün sonra geçmiş olsun temennilerine dönüşüyor, hatta yoğun bakıma veya mezarlığa kadar uzanabiliyor" diye konuştu.Kurallara uyulmamasının insan hayatına mal olduğunu ifade eden Ergüney, "Bu tür durumlar hastalığın tedavisi için uğraşan sağlık çalışanlarımızın emeğini de zayi ediyor. Kurallara uymamak hem kendimizin hem sevdiklerimizin ya da hiç tanımadığımız birisinin hayatına mal olabilir. Bunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Bu dönemde halkımızdan özellikle hanımefendilerden mümkün olduğu kadar toplu etkinliklerden uzak durmalarını rica ediyorum." dedi.

Kaynak: DHA