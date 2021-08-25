KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ PEHLEVAN'DAN GENÇLERE AŞI UYARISI

KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, koronavirüsün yeni varyantlarının gençleri tehdit ettiğini söyleyerek, Evdeki herkes Covid oluyor.

KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, koronavirüsün yeni varyantlarının gençleri tehdit ettiğini söyleyerek, Evdeki herkes Covid oluyor. Anne ve baba aşı oldukları için çok az bulgu ile hafif atlatıp iyileşirken, oğulları hastanede yoğun bakıma alındı ve maalesef hayatını kaybetti. Bu çok dramatik bir örnek. O yüzden özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Aşı varken, vakit varken, geç olmadan kesinlikle aşılarımızı yapalım şeklinde uyardı.

Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyada etkili olan koronavirüs pandemisi, Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Hastalığın ilk dönemde yaşlıları etkilediğini, ancak yeni varyantların gençler üzerinde de etkili olduğunu söyleyen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, gençleri aşı olmaya davet etti. Kocaeli'de yaşayan bir aileyi örnek gösteren müdür Pehlevan, koronavirüse yakalanan ailede aşı olan anne ve babanın hastalığı hafif şekilde atlattığını, ancak aşı karşıtı olan çocuklarının vefat ettiğini söyleyerek gençleri aşıya davet etti.

'YENİ VARYANT ÖZELLİKLE GENÇLERİ VURUYORö

15 yaş üzerindeki gençlerin aşıya rağbet gösterdiğini söyleyen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, 'Vatandaşlarımızın, gençlerimizin gittikçe artan bir teveccühü var aşılama konusunda. Dün bir okula gittik. İnanılmaz bir rağbet vardı. Aileler, veliler ve gençler aşılama konusunda son derece istekliler. Bu çok önemli. Çünkü yeni varyant özellikle gençleri vuruyor maalesef. Toplumun büyük çoğunluğunun aşılanması açısından da son derece önemli. Okulların açık olması açısından da son derece önemli. 6 Eylül'den itibaren bütün okullar açılıyor. Onun için bütün aşılamaların bu yönde de dikkatli bir şekilde yapılmasını önemsiyoruz. Her yaştan gençleri, özellikle 15 yaşının üzerindeki gençleri kesinlikle aşı olmaya davet ediyoruz. Sadece kendilerini korumakla kalmayacaklar. Annelerini, babalarını, arkadaşlarını ve çevrelerini de koruyacaklar. Tedbirlere uyalım ve mutlaka aşılarımızı yaptıralımö dedi.

'AŞI, ÖNLEMLERLE BERABER KESİNLİKLE KORUR

Biontech mRNA aşılarının Amerika Yiyecek ve İlaç İdaresi(FDA) tarafından kesin kullanım onayı aldığını söyleyen Müdür Pehlevan, 'Amerika'da FDA tarafından Biontech mRNA aşılarının kesin kullanım onayı çıktı. Daha önceden acil kullanım onayı vardı. Bu da bizim elimizi güçlendiren bir durum. Aşı olmaktan kesinlikle kaçınmasınlar. Aşı, önlemlerle beraber kesinlikle korur. İnşallah sonbaharda bu vaka artışını kontrol altına alacağız. Okulların ve sosyal hayat ile iş hayatının sekteye uğramasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu hem bizim sağlık çalışanlarının çabasıyla, hem de vatandaşlarımızın aşı konusundaki uyumuna bağlı. Biz bunu başaracağımıza kesinlikle inanıyoruzö şeklinde konuştu.

'YENİ VARYANTLARLA BERABER YAŞ GİTTİKÇE DÜŞMEYE BAŞLADI

Koronavirüsün yeni varyantlarının gençleri de etkilediğini belirten Müdür Yüksel Pehlevan, 'Pandeminin başlangıcında biz yaşlı nüfustan tedirgin oluyorduk, korkuyorduk. Çünkü Covid-19 daha çok yaşlı vatandaşlarımızın hastalanmasına yol açıyordu. Ama geldiğimiz noktada, bu yeni varyantlarla beraber yaş gittikçe düşmeye başladı. O kadar ki 20'li yaşlarda, hatta çocuk yaştaki gençlerimizde bazı bulgular olabileceğini gördük. 'Biz genciz, bize bir şey olmaz' gibi bir rahatlığa, rehavete kapılmamak gerekiyor. Maalesef, özellikle yeni varyantlarla birlikte yaş ortalaması gittikçe düşmeye başladı. Bu konuda yine çok dramatik örnekler var. Anne ve baba bir şekilde aşıya inanmış ve aşı olmuş. Fakat çocukları aşı karşıtlığından dolayı aşı olmamış bir aile var mesela. Evdeki herkes Covid oluyor. Anne ve baba aşı oldukları için çok az bulgu ile hafif atlatıp iyileşirken, oğulları hastanede yoğun bakıma alındı ve maalesef hayatını kaybetti. Bu çok dramatik bir örnek. O yüzden özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Aşı varken, vakit varken, geç olmadan kesinlikle aşılarımızı yapalımö ifadelerini kullandı.

'YATAN HASTALARIN YÜZDE 90'ININ ÜZERİNDEKİ BİR KISMINI HİÇ AŞI OLMAMIŞ VATANDAŞLARIMIZ OLUŞTURMAKTA

Hastanelerde yatan koronavirüs hastalarının büyük çoğunluğunu aşı olmayan kişilerin oluşturduğunu anlatan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan, 'Hastanelerimizde tabii ki bir yoğunluk söz konusu. Fakat bir sıkıntıya yol açacak bir yoğunluğumuz yok. Duruma baktığımızda, özellikle yatan hastaların yüzde 90'ının üzerindeki bir kısmını hiç aşı olmamış ya da aşılarını bir şekilde eksik yaptırmış vatandaşlarımız oluşturmakta. Aşı olmuş vatandaşlarımız ya hiç hastalanmıyorlar ya da çok az bulgularla, genellikle şikayetleri evde geçirecek şekilde atlatıyorlar. Fakat aşı olmayanlar çoğunlukla hastaneye yatıyor. Maalesef bunların önemli bir kısmı da yoğun bakıma yatma durumuna geliyorlar dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı