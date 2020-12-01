Kocaeli İl Sağlık müdürü korona virüse yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Kocaeli İl Sağlık müdürü korona virüse yakalandı

01.12.2020 19:02 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:06
Kocaeli İl Sağlık müdürü korona virüse yakalandı

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, korona virüse yakalanarak karantina altına alındı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, korona virüse yakalanarak karantina altına alındı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan'ın yapılan test sonucu korona virüs testi pozitif çıktı. Testin ardından karantinaya alınan PEhlevan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşar Pehlevan, uzmanlık eğitimini 2000 yılında SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaparak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu. SSK Gölcük 82. Yıl Hastanesi'nde ve SSK İzmit Bölge Hastanesinde görev yapan Pehlevan, İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde başhekim yardımcısı ve kadın doğum uzmanı olarak çalıştı. Kamu Hastaneler Birliğinin kurulmasıyla, İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yönetici olarak görev aldı. Daha sonra Seka Devlet Hastanesinde başhekim yardımcılığı yapan Pehlevan, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı ve başhekim olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan Pehlevan, 9 Ekim 2020 tarihinde de Kocaeli İl Sağlık Müdürü olarak göreve başladı. - KOCAELİ

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı
'Erdoğan'a rakip olsa hangisine oy verirsin?' anketi! Listedeki 6 isimden ikisi öne çıktı
"Erdoğan'a rakip olsa hangisine oy verirsin?" anketi! Listedeki 6 isimden ikisi öne çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürleri ile görüştü
Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürleri ile görüştü
İl Sağlık Müdüründen yoğun bakım ve korona açıklaması
İl Sağlık Müdüründen yoğun bakım ve korona açıklaması
Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz özel hastane başhekimleri ile bir ara geldi
Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz özel hastane başhekimleri ile bir ara geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Bülent Arınç Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Cansu Dere Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Orhun Ene Ersun Yanal Şenol Güneş Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kar Çocuk Pazar Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli İl Sağlık müdürü korona virüse yakalandı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 19:08:30. #1.15#
title