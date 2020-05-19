Kocaeli İl Sağlık Müdürü Ergüney: Bayram alışverişini son güne bırakmayın
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Kocaeli İl Sağlık Müdürü Ergüney: Bayram alışverişini son güne bırakmayın

KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, vatandaşları Ramazan Bayramı alışverişini son güne bırakmamaları yönünde uyararak, yaşanabilecek yoğunlukların halk sağlığını tehlikeye atacağını söyledi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Ergüney: Bayram alışverişini son güne bırakmayın
19.05.2020 13:31 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:31

KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, vatandaşları Ramazan Bayramı alışverişini son güne bırakmamaları yönünde uyararak, yaşanabilecek yoğunlukların halk sağlığını tehlikeye atacağını söyledi. 

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Dr. Şenol Ergüney, Ramazan Bayramı öncesinde alışverişe çıkacak vatandaşları uyardı. Bayram alışverişinin son güne bırakılmamasını isteyen Ergüney, 

"Koronavirüsle mücadele hem sağlık kuruluşlarımızda hem de saha çalışmalarımızla etkin bir şekilde devam ediyor. Yapılan filyasyon çalışmalarının bu başarıda büyük rolü var. Ramazan ayının sonlarına yaklaşıyoruz. Önümüzde günlerde Ramazan Bayramı başlayacak. Vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum; Bayram alışverişlerini lütfen son güne bırakmasınlar. Alışveriş esnasında yaşanabilecek yoğunluklar, sosyal mesafenin ihlal edilmesine sebep olacağından halkımızın sağlığını riske atacaktır. Diğer taraftan bu durumlar sağlık çalışanlarımız tarafından verilen emeğin ve çabanın da boşa gitmesine neden olmaktadır. Gerek gıda gerekse diğer ihtiyaçlarınızı son güne bırakmadan, zamana yayarak karşılarsanız hem kendinizin hem de başkalarının sağlığını tehlikeye atmamış olursunuz" diye konuştu.'RİSKLİ ORTAMLAR İYİYE GİDEN TABLOYU BİR ANDA DEĞİŞTİREBİLİR' Mümkün olduğu kadar temastan kaçınılmasını isteyen Ergüney, şunları söyledi: "Halkımıza büyük görevler düşüyor. Her bireyin kendi kişisel önlemini alması ve kurallara uyması çok önemli. Toplum olarak normal hayata dönebilmemiz için hepimizin tedbirlere uyması gerekiyor. Hijyen kurallarına dikkat edilmeli, mümkün olduğu kadar temastan kaçınılmalı, maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat edilmeli. Bu kurallara uyarsak toplum olarak bu salgını yenmeyi başaracağız. Aksi halde riskli ortamlar iyiye giden tabloyu bir anda değiştirebilir. Dikkati hiçbir zaman elden bırakmayalım." 


Kaynak: DHA

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