Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden maske kullanımı uyarısı
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Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden maske kullanımı uyarısı

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunma konusunda önemli olan noktanın maskenin burnu sıkıca sarması, çeneyi alttan kapatması ve yanlardan boşluk bırakılmaması olduğunu belirtti.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden maske kullanımı uyarısı
10.08.2020 15:49 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:08

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunma konusunda önemli olan noktanın maskenin burnu sıkıca sarması, çeneyi alttan kapatması ve yanlardan boşluk bırakılmaması olduğunu belirtti.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarının tüm yurtta olduğu gibi kentte de kararlılıkla sürdüğü, vatandaşların Sağlık Bakanlığının belirlediği tedbir ve önlemlere istisnasız uymalarının beklendiği kaydedildi.

Salgınla mücadelede başarı yolunun tüm vatandaşların belirlenen tedbir ve önlemlere koşulsuz uyulmasından geçtiğine işaret edilen açıklamada, "Bu önlemlerin başında ise 'doğru maske kullanımı' geliyor. Uzmanlar hastalığın ilk ortaya çıktığı andan itibaren maske takma ve doğru kullanımının önemine vurgu yapıyor." denildi.

Açıklamada, Kovid-19 önlemleri nedeniyle Kocaeli'de de birçok ilde olduğu gibi vatandaşların maske takmasının zorunlu olduğuna değinilerek, şunlar aktarıldı:

"Ancak bazı vatandaşlar ya maskesiz sokağa çıkıyor ya da maskeyi doğru şekilde kullanmıyor. Artan sıcak havaların etkisi ile günlük yaşamda ve tatil beldelerinde maskesiz gezenler, çenesine indirenler, cebine koyanlar hatta kumsala ve sokaklara atanlar azımsanmayacak derecede artmış durumda. Bu tarz davranışlar ise koronavirüs enfeksiyonuna adeta davetiye çıkarıyor."

"Önemli olan nokta maskenin burnu sıkıca sarması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney de maske takmanın hem kendi hem de diğer insanlara karşı koruma sağladığını kaydetti.

Maske kullanımında özellikle burun kısmını kapatmaya çok dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Ergüney, şunları ifade etti:

"Virüsün en önemli bulaş noktası olan burun, bulaş açısından göz ve ağızdan çok daha tehlikeli durumda. Salgından korunma konusunda önemli olan nokta maskenin burnu sıkıca sarması, çeneyi alttan kapatması ve yanlardan boşluk bırakılmamasıdır. Vatandaşlarımız bu konuya çok dikkat etmeliler. Sıcak havaların da etkisiyle maskenin burun kısmını gevşetmek hatalı bir davranış. Maske takarken burnumuzu mutlaka kapatmamız, özellikle diğer insanlarla yakın temas halindeyken çok dikkatli olmamız gerekiyor."

Ergüney, koronavirüs enfeksiyonunun tedbirsizlikleri seven bir hastalık olduğunu belirterek, hastalıktan korunmada doğru maske kullanımının da büyük faydalar sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA

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