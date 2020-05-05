Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden kan bağışı kampanyası

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında kurum çalışanları kan bağışında bulundu.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında kurum çalışanları kan bağışında bulundu.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, kan stoklarının azalması üzerine kan bağışı kampanyası düzenledi. İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney ve kurum çalışanları Yahya Kaptanda'daki İzmit Kan Bağış Merkezi'ne giderek kan verdi.

Ergüney, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle kan stoklarında ciddi bir azalma yaşandığını ve buna bağlı olarak acil ameliyatlarda kullanılmak üzere kan ihtiyacı olduğunu belirterek Ergüney, bundan dolayı bir kampanya düzenleyerek kurumda görevli idareci ve çalışanlarla birlikte kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Yoğun katılım olan kampanyanın bir hafta boyunca devam edeceğini dile getiren Ergüney, "Kızılay tarafından bizlere yapılan çağrılara mutlaka karşılık vermek gerekli. Tabi kan bağışı aynı zamanda insan sağlığı açısından da çok faydalı. Sağlıklı her insan rahatlıkla senede en az 2- 3 defa kan verebiliyor." diye konuştu.

Ergüney, sağlık durumu uygun olan tüm vatandaşlara bu ay ve 2020 yılı boyunca düzenli olarak kan bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.

"Kan bağışı sürekli bir ihtiyaçtır"

Türk Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek de Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini aktararak, bağışçılara teşekkür etti.

Kan stoklarının artması için Kocaeli halkını kan bağışında bulunmaya davet eden İpek, şunları kaydetti:

"Kan bağışı sürekli bir ihtiyaçtır. Operasyon geçiren yüzlerce hastamızın buna ihtiyacı var. Bu örnek kampanya ilimizde farkındalık yaratacak ve kan bağışının artmasına sebep olacak. Desteklerinden dolayı İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA