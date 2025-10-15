Haberler

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü değişti mi, yeni Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü kim oldu?

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü değişti mi, yeni Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü kim oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen'in, yerine Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın atandı. Emrullah Aydın'ın Kocaeli'ye atanmasının ardından, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilecek isim ise kısa süre içinde belli olacak. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü değişti mi, yeni Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü kim oldu?

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev değişikliği yapıldı. Mevcut Müdür Ömer Akmanşen, Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanarak Ankara'ya geçti. Onun yerine ise Düzce İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Emrullah Aydın, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ Mİ?

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde önemli bir atama gerçekleşti. Mevcut Müdür Ömer Akmanşen, Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanarak Ankara'ya geçti. Akmanşen'in yerine, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Emrullah Aydın getirildi. Böylece Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yeni dönem başlamış oldu.

EMRULLAH AYDIN KİMDİR?

1971 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinde doğan Emrullah Aydın, ilkokul eğitimini Oltu'da tamamladı. Ortaöğrenimini İskenderun İmam Hatip Lisesi'nde bitirdi. Üniversite eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya bölümünde tamamlayan Aydın, yüksek lisansını Aydın Üniversitesi'nde "Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim" alanında yaptı.

1995 yılında öğretmenlik mesleğine adım atan Aydın, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hem öğretmenlik hem de idari görevlerde bulundu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görev aldıktan sonra, 2014 yılında Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

Eğitim alanındaki çalışmalarının yanı sıra, Sivil Anayasa Platformu ve İstanbul Gönüllü Teşekküller gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlendi. Toplumsal projelere katkı sağlayan Aydın, 9 Ekim 2023 tarihinde Düzce İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamıştı. Şimdi ise Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü olarak yeni görevine başladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız

Trump'tan piyasaları allak bullak edecek çıkış: Şu anda savaştayız
Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu

Komşu ülkenin en kritik binasını bu hale getirdiler
Almanya'dan Türkiye'ye Eurofighter satışına yeşil ışık

Türkiye'nin uzun zamandır beklediği uçaklara yeşil ışık
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYılmaz:

Böyle anlar bana finansal bağımsızlığın neden bu kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. İnsanlar sık sık nasıl başarılı bir şekilde yatırım yaptığımı soruyor ama sırrımı bilmiyorlar. Birkaç yıl önce Limudia'nın stratejisini keşfettim. 0,5 BTC yatırdım ve hayatımı tamamen değiştirerek 347.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Bu finansal özgürlük, önemli davaları desteklememi ve gerçek bir fark yaratmamı sağladı. Geleceğinizi dönüştürmeyi hiç düşündüyseniz, Telegram'da @Mudiatrading adresinden Limudia'ya ulaşın ve hemen başlayın. Mesele sadece kâr değil; önemli olan ihtiyaç duyulduğunda yardım etme özgürlüğüne sahip olmak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi! Kazandığı ikramiye inanılmaz

840 liralık altılı kuponuyla kazandığı ikramiye inanılmaz
'Dünyanın sonunu getirecek böcek' İstanbul'da görüldü

"Dünyanın sonunu getirecek böcek" İstanbul'da görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.