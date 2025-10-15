Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü değişti mi, yeni Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü kim oldu?

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev değişikliği yapıldı. Mevcut Müdür Ömer Akmanşen, Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanarak Ankara'ya geçti. Onun yerine ise Düzce İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Emrullah Aydın, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ Mİ?

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde önemli bir atama gerçekleşti. Mevcut Müdür Ömer Akmanşen, Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanarak Ankara'ya geçti. Akmanşen'in yerine, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Emrullah Aydın getirildi. Böylece Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yeni dönem başlamış oldu.

EMRULLAH AYDIN KİMDİR?

1971 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinde doğan Emrullah Aydın, ilkokul eğitimini Oltu'da tamamladı. Ortaöğrenimini İskenderun İmam Hatip Lisesi'nde bitirdi. Üniversite eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya bölümünde tamamlayan Aydın, yüksek lisansını Aydın Üniversitesi'nde "Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim" alanında yaptı.

1995 yılında öğretmenlik mesleğine adım atan Aydın, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hem öğretmenlik hem de idari görevlerde bulundu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görev aldıktan sonra, 2014 yılında Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

Eğitim alanındaki çalışmalarının yanı sıra, Sivil Anayasa Platformu ve İstanbul Gönüllü Teşekküller gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlendi. Toplumsal projelere katkı sağlayan Aydın, 9 Ekim 2023 tarihinde Düzce İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamıştı. Şimdi ise Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü olarak yeni görevine başladı.