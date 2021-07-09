Müze ve Kütüphanelerde dolu dolu etkinlik!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Müze ve Kütüphanelerde dolu dolu etkinlik!

Müze ve Kütüphanelerde dolu dolu etkinlik!
Bültenler - Haberler | Güncel

Okulların kapanması ve 1 Temmuz'da başlayan yeni normalleşme süreciyle adeta tempo arttıran kurum, yaz tatili boyunca özellikle çocuklara yönelik etkinlikleriyle dikkat çekiyor.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Müze ve Halk Kütüphanelerinde bu yaz farklı yaşanacak.

Bu kapsamda Kocaeli Müze Müdürlüğü'nün düzenlediği 7-12 yaş arası çocuklara yönelik eğitim programı kültürel miras hakkında farkındalık yaratmayı hedefliyor. 5-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kocaeli Müzesi'nde gerçekleşen eğitime katılan çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Öte yandan KÜYAP (Kütüphanede Yaz Programı)kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Telafide Bende Varım' programına destek olmak amacıyla Kocaeli İl Halk Kütüphanesi ve Çağdaş Drama Derneği Kocaeli temsilciliğinin iş birliği ile Sencer Özbay liderliğinde ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlikler renk katacak

Kaynak: Bültenler

Halk otobüsü şoförü, ineceği durakta durmadığı için üstüne yürüyen yolcuya tekme ve yumruklarla saldırdı
Halk otobüsü şoförü, ineceği durakta durmadığı için üstüne yürüyen yolcuya tekme ve yumruklarla saldırdı
Mevlitteki tavuk-pilavı yiyen 41 kişi hastaneye kaldırıldı
Mevlitteki tavuk-pilavı yiyen 41 kişi hastaneye kaldırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Kartal Tibet Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Salih Uçan Şenol Güneş Burak Elmas Metin Oktay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Müze ve Kütüphanelerde dolu dolu etkinlik! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 08:43:47. #1.14#

title