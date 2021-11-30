Kocaeli İl Halk Kütüphanesi, mesai saatlerinde yapılan değişiklik ile büyük ilgi görüyor - Haberler
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Kocaeli İl Halk Kütüphanesi, mesai saatlerinde yapılan değişiklik ile büyük ilgi görüyor

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Kocaeli İl Halk Kütüphanesi, mesai saatlerinde yapılan değişiklik ile büyük ilgi görüyor

Pandemi sürecinden normalleşmeye geçiş ve her geçen gün artan okuyucu talep ve potansiyeli karşısında daha fazla okura uzun süre hizmet verebilmek adına mesai saatlerinde yapılan düzenleme sonrası Kocaeli İl Halk Kütüphanesi'nde büyük hareketlilik yaşanıyor.

Daha önce saat 08.30-17.30 şeklinde hizmet veren, cumartesi günleri ise kapalı olan İl Halk Kütüphanesi, yeni uygulama sonrası hafta içi hizmetini saat 21.00'e, cumartesi günleri ise sabah 08.30'dan 17.30'a kadar hizmet vermeye başlamıştı.

Kütüphanelerin yine eski doluluğuna ulaşması sonrasında İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, akşam saatlerinde hizmet veren İl Halk kütüphanesini ziyaret ederek okurlarla sohbet edip, taleplerini dinledi. Özellikle öğrenciler yeni uygulamanın çok yerinde olduğunu belirterek, memnuniyetlerini aktardı.

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