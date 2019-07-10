KOCAELİ İki araç kafa kafaya çarpıştı 3'ü çocuk 6 yaralı

İki araç kafa kafaya çarpıştı 3'ü çocuk 6 yaralı

Kocaeli'de halk arasında 'ölüm yolu' olarak bilinen Kandıra yolunda otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Kandıra yolu Cezaevleri mevkiinde meydana geldi. Kandıra yönüne gitmekte olan Başak Yılmaz idaresindeki 41 TB 838 plakalı otomobil sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Servet Demirbaş idaresindeki 41 AH 121 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Kazada yaralanan Başak Yılmaz ve annesi Aynur Yılmaz, hafif ticari aracın arka koltuğunda oturan Samet Demirbaş ile çocuklar Ecrin Demirbaş, Yusuf Demirbaş ve Arife Demirbaş yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA