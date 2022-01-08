Kocaeli ihracatta hız kesmedi

KOCAELİ (AA) - "Türk sanayisinin merkez üssü" Kocaeli'de faaliyet gösteren şirketler, 2021'de 184 ülke ve bölgeye 17 milyar 331 milyon 600 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sağladı.

Avrupa pazarlarıyla iş yapmak için uygun bir konuma sahip olan ve depolama, kara, demir, deniz ve hava yolu erişimi konusunda önemli lojistik avantajlar barındıran Kocaeli, Türkiye'nin dünyanın en büyük ihracat ülkelerinden biri olma vizyonuna en güçlü destek veren şehirlerin arasında bulunuyor.

İhracat liginde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Kocaeli'deki fabrikalarda üretilen mallar, dünyanın dört bir yanında talep görüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kocaeli'nin 2020'de 12 milyar 240 milyon 907 bin dolar olan dış satımı, 2021'de yüzde 41,5'lik artışla 17 milyar 331 milyon 600 bin dolara yükseldi.

İhracatın dinamosu otomotiv ve kimya endüstrisi

Kent ihracatının yüzde 66'sına karşılık gelen 11 milyar 449 milyon 489 bin dolarlık kısmını otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Söz konusu dönemde Kocaeli'den yapılan otomotiv ihracatı 2020'ye göre yüzde 20'lik artışla 6 milyar 959 milyon 805 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Dış satım performansı bir önceki yıla göre yüzde 67 artış gösteren kimya sektörü, 4 milyar 489 milyon 684 bin dolarla ikinci oldu.

Çelik sektörü 1 milyar 947 milyon 259 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, onu 1 milyar 206 milyon 793 bin dolarla demir ve demirdışı metaller, 726 milyon 434 bin dolarla elektrik elektronik endüstrisi takip etti.

Milyar dolarlık ihracat pazarları

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli'den 2021'de 184 ülke ve bölgeye sevkiyat yapıldı.

Geçen yıl Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye bir önceki yıla göre yüzde 76'lık artışla 2 milyar 144 milyon 815 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kentten yapılan ihracatın 2020'ye göre yüzde 24 arttığı Almanya, 1 milyar 161 milyon 644 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Slovenya 1 milyar 39 milyon 805 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, bu ülkeyi 1 milyar 12 milyon 229 bin dolarla İtalya, 907 milyon 529 bin dolarla Hollanda izledi.

Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2020'ye göre değişim oranları şöyle: