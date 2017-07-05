Kocaeli İhbar Üzerine D-100 Karayolu Ulaşıma Kapatıldı

KILIÇDAROĞLU: ADALETİ SİYASETİN EMRİNE VERİRSENİZ TÜRKİYE'NİN BAŞI BELADAN KURTULMAZ (EK)

1)İHBAR ÜZERİNE D-100 KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Adalet Yürüyüşü'nde 20 gün boyunca D-100 Karayolu'nun sağ şeridinden yürüyüş devam ederken, bugün 21'inci gününde ise bir ihbar üzerine D-100 Karayolu ulaşıma kapatıldı. İstanbul istikametine gidenler TEM Otoyolu ve ara yolları kullandı. Bir kamyonun Adalet Yürüyüşü'ne katılanların arasına gireceği yönündeki ihbar üzerine olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, D-100 Karayolu'na girişi sağlayan yan yollar da araçlarla kapatıldı. Yürüyüş sırasında çevrede bulunan binalara çıkan özel harekat polisleri dürbünlerle etrafı izledi.

SANATÇILAR KATILDI

Adalet Yürüyüşü'ne müzik grubu Redd üyleri, Mustafa Alabora ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı da katılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüdüler. Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında su ve portakal suyu içti.