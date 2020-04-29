Kocaeli iftar saati: 29 Nisan 2020 Çarşamba Kocaeli İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocaeli iftar saati: 29 Nisan 2020 Çarşamba Kocaeli İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Kocaeli'de iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 6. gününde Kocaeli iftar saati sorgulanmaya başlandı. Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 29 Nisan Çarşamba günü Kocaeli iftar saati kaç? Kocaeli iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Kocaeli iftar saatleri…

Kocaeli iftar saati: 29 Nisan 2020 Çarşamba Kocaeli İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
29.04.2020 01:01 | Son Güncelleme: 29.04.2020 01:01

Ramazan ayının altıncı günü nedeniyle Kocaeli halkı, imsak vakti 04:19'da sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Kocaeli iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 29 Nisan Çarşamba günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Kocaeli iftar saati kaçta? İşte, Kocaeli iftar vakti:

29 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ KOCAELİ İFTAR SAATİ: 20.01

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 KOCAELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN.

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

Ramazan'a özel bir lezzet olan Ramazan pidesi artık evde yapılabilir. En az fırındaki kadar lezzetli olacak Ramazan pidesi tarifini sizin için hazırladık.

MALZEMELER

1/2 paketin instant maya (5 gram)

1/2 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı un ( -/+ 4 yemek kaşığı)

ÜZERİ İÇİN

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı su

1 yemek kaşığı çörek otu

RAMAZAN PİDESİNİN YAPILIŞI

İnstant mayaya toz şeker ekleyerek birlikte ılık suda karıştırın. Mayanın çalışabilmesi için 5 dakika bekleyin. Yavaş yavaş ilave ettiğiniz un ve tuzla birlikte kamur karışımını yaklaşık 10 dakika toparlanana kadar yoğurun. Başka bir kaba aldığınız hamurun üstünü nemli bezle örtün ve mayalanması için 30 dakika bekletin. Yumurta sarısı, sıvı yağı ve yoğurdu başka bir kapta karıştırın. Hamur mayalandıktan sonra yağlı kağıt serilmiş ve hafif unlanmış fırın tepsinin üzerinde alıp elinize yumurtalı olan karışıma batırıp hamuru tepsinin içinde açın. Çok fazla baskı yapmadan bıçak uçu ile küçük kareler oluşturun. Pide şeklini aldıktan sonra tekrar 15 dakika mayalanmaya bırakın. Üstüne kalan yumurtalı karışımı sürün ve çörek otunu ilave edin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Yumuşak olması için fırından çıktıktan sonra üzerine biraz ılık su serpin. Afiyet olsun.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir Haber
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil Haber
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Haber
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim...
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı Haber
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haber
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek Haber
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Vatandaşlara soruldu: Salgın döneminde en çok neyi özlediniz?
Vatandaşlara soruldu: Salgın döneminde en çok neyi özlediniz?
Son dakika: ABD, medikal yardım yapan Türkiye'ye minnettar: Cömert yardımlar için teşekkür ederiz
Son dakika: ABD, medikal yardım yapan Türkiye'ye minnettar: Cömert yardımlar için teşekkür ederiz
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız
Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti
Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti
Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi
Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi
Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü
Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Deniz Seki Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Türk Afrin Mayıs Antalya
Şu an buradasınız: Kocaeli iftar saati: 29 Nisan 2020 Çarşamba Kocaeli İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 02:36:09. #1.15#
title