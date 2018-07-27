Kocaeli İçin Sağanak Uyarısı

Kocaeli'de gök gürültülü şiddetli yağış beklendiği belirtilerek, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve radar verilerine göre, Kocaeli'de başta batı ilçeleri olmak üzere 2 saatlik periyotta, yerel olarak su baskını, yıldırım, ufak çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.