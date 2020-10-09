Kocaeli için kuvvetli sağanak uyarısı
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Kocaeli için kuvvetli sağanak uyarısı

09.10.2020 18:25 | Son Güncelleme: 09.10.2020 18:28
Kocaeli için kuvvetli sağanak uyarısı

Kocaeli'nin güney ilçelerinde bu akşam kuvvetli sağanak bekleniyor.

Kocaeli'nin güney ilçelerinde bu akşam kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kocaeli'nin Gebze, Dilovası, Darıca, Körfez, Derince, Gölcük, Karamürsel ilçelerinde bu akşam kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sel, su baskın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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