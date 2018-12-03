Kocaeli Hisarcıklıoğlu: Bu Çalkantılı Sürecin Geçici Olduğunu Düşünüyoruz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu belirterek, "Biz bu çalkantılı sürecin geçici olduğunu düşünüyoruz. Zira Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Ben bunların hepsini aşacağımıza inanıyorum" dedi.

Kocaeli Sanayi Odası'nın başarılı sanayi kuruluşlarını ödüllendirmek amacıyla bu yıl 11'incisini düzenlediği 'Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri' sahiplerini Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen törenle buldu. Törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ödül alan sanayi kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı konuşmada, "Kocaeli Sanayi Odası olarak, 2018 yılını 80 milyar dolar dış ticaret hacmi ile kapatmayı bekliyoruz. Böylece dış ticaret hacminde Türkiye genelinden 2017 yılında aldığımız yüzde 18'lik pay yüzde 20'ye ulaşacak. Tabii Ekim ayından bu yana reel efektif kuru yükselmeye başladı. Kasım ayında kurun 78'e çıkacağını düşünüyoruz. Dövizde bu rekabetçi ortamın devam etmesi için reel efektif döviz kurunun 90'ın üzerine çıkmasını ihracatçılar olarak istemiyoruz. Kocaeli'de 35 liman ve iskelede toplam 73 milyon ton yük elleçleniyor. Kocaeli bu yük miktarı ile Avrupa'nın 10. büyük liman kenti konumunda. Vergi konusunda ise 69,4 milyar TL ile toplanan vergilerin yüzde 12,95'ini karşılayarak İstanbul'dan sonra ikinci il konumunda. Kocaeli olarak 72 ilin toplamı kadar vergi ödüyoruz. Türkiye'de Ar-Ge Merkezi olan toplam 961 adet şirketin, 113 tanesi Kocaeli'de yer almaktadır. 14 adet de tasarım merkezimiz bulunmaktadır" dedi.

'ÖNLEMLER PİYASALARIMIZA MORAL VERMEKTE'

Türk ekonomisinin nabzını tutmak için tüm Anadolu'yu dolaştıklarını söyleyen Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bir süredir Türk iş dünyası olarak çalkantılı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte üyelerimizin sıkıntısını, nabzını daha yakından tutuyoruz. Son dönemde Anadolu'da 30'a yakın şehre gittik, gitmeye de devam ediyoruz. Bankalar Birliği Başkanımız ve Ziraat Bankası Genel Müdürümüz Hüseyin Aydın ile birlikte bütün Anadolu'yu dolaşıyoruz. Bugün itibariyle 10. toplantımızda tam 45 ilimizle bir araya gelmiş olduk. Bu süreçte tüm sıkıntılarımızı, finans sektöründe yaşadığımız sıkıntılar, hükümete iletilmesi gereken konuları tek tek topluyoruz. Sonra hükümetin çözmesi gereken konuları bakanlarımıza bizzat iletiyoruz. Hükümetimizin de ekonomik yönetimiyle sürekli istişare içindeyiz. Odalar ve borsalarımız hakkında ilettiğimiz konularda çok şükür olumlu gelişmeler görüldü, görülmeye de devam edecek. Bunlardan bir kaçını sıralarsak, özellikle dört sektörde KDV ve ÖTV indirimlerine gidilmesi. Kısa çalışma ödeneği ki, burası bir sanayi kenti olduğu için bu çok önemli, aktif hale getirildi. SGK primlerinde ödeme sıkıntısı olan kardeşlerimize 60 ay vade sağlanması. Kamu ihalelerine giren maliyetleri artan firmalarımız için tasfiye ve devir sözleşmeli kanun tasarısı meclise sunuldu. Tüm bu önlemler piyasalarımıza moral vermektedir. Ticareti ve üretimi desteklemektedir." diye konuştu.

'TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMELLERİ SAĞLAMDIR'

Ekonomideki çalkantılı dönemin uzun sürmeyeceğine inandığını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Biz bu çalkantılı sürecin geçici olduğunu düşünüyoruz. Zira Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Bunun somut kanıtını da geçen ay gördük. Özellikle yapmış olduğunuz işlere baktığımızda yavaş yavaş iyileşmeleri görüyoruz. Ben bunların hepsini aşacağımıza inanıyorum. Bu tekerleğin bu tümsekte kalmayacağına inanıyorum. Türk özel sektörünün başkanı olarak söylüyorum. Son 25 yıla baktığınızda bir çok politik ve ekonomik sıkıntılı dönemi aştık gitti. Bu tümsekten inişte daha hızlı olacak. Onun için moralleri yüksek tutmamız lazım. Fırsatları değerlendirmeye hazır olmamız lazım. Bunların hepsi aşılır. Yeter ki birbiri ötekileştirmeyelim. Birbirimizin siyasi görüşünden dolayı, mezhebinden dolayı, etnik kökeninden dolayı birbirimizi farklı kılmayalım. Bizler bu ülkede son dönemde gördük ki, özellikle 15 Temmuz sonrası gördük ki, bizim bizden başka dostumuz yok. Biz birbirimizi sevmezsek bu sıkıntılı süreçleri atlatmamız zor olur. Birlik ve beraberliğimizi kaybedersek hepimiz kaybederiz"

'BANKACILIK SİSTEMİNİ BÜYÜTTÜĞÜMÜZ SÜRECE REEL SEKTÖRÜ FİNANSE ETME ŞANSIMIZ DA ARTACAKTIR'

Sanayi ve bankacılık sektörlerinin bir birliktelik içerisinde ilerlemesi gerektiğini söyleyen Hüseyin Aydın ise şöyle konuştu:

"Sanayicilik zor bir iştir. Zora talip olduğunuz için sizi kutluyoruz. Türk reel sektörü ile Türk bankacılık sisteminin birbiriyle son derece iyi konuşması şarttır. Ticaret savaşlarının olduğu, rekabetin çok yoğun olduğu bir dönemde bu birlikteliğin sürdürülebilir ve sürekli olması lazım. Türk bankacılık sistemi 4 trilyon büyüklüğünde. Bu yönüyle baktığınızda milli gelirin bir adım önünde. Bu bankacılık sistemini büyüttüğümüz sürece reel sektörü finanse etme şansımız da artacaktır. Bilançomuzun yüzde 60'ından daha fazlasını kredi olarak kullandırmış bir sektörüz. Daha fazla kredi verebilmenin yolu bankacılık sisteminin kazançlı bir şekilde çalışması ve kazandıklarını da sizlerle paylaşmasıdır. Artık üretmek de çok önemli bir hale gelmiştir. Sadece Kocaeli için, sadece İç Anadolu için, sadece Türkiye için üretmek yetmiyor. Dünya için üretmek lazım. Dünya için üretenlerle, dünya için bankacılık yapanların yan yana durması lazım. Türk bankacılık sisteminin buna hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Eksiğimiz, noksanımız, ara sıra yanlışımız da olabilir. Ama bütün bunların ötesinde samimiyetle sizlerle birlikte olmak istediğimizi ifade etmek isterim"

ÖDÜLLER VERİLDİ

11. Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri'nde KOBİ kategorisinde büyük ödül Öz Asansör Genel Müdür Korkut Özlü'ye, Büyük Ölçekli Kuruluş kategorisinde Logo Yazılım İcra Kurul Üyesi Uğur Nuri Sipahi'ye, Jüri Özel Ödülü Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. adına Genel Müdür Yardımcısı Serdar Kemaloğlu'na, Süreklilik Özel Ödülü ise Ford Otomotiv San. A.Ş. adına Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temel'e verildi. Kendi sektörlerinde ödül alan 18 firmanın ödüllerinin takdim edilmesinin ardından tören sona erdi.