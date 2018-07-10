Kocaeli Hırsızlar Tatil Dönüşü Yakalandı Hd

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evden yaklaşık 60 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan 3 hırsız, çaldıkları para ile Antalya'da tatil yaptı. Kocaeli'ne dönen hırsızlar otoyolda düzenlenen operasyonla yakalandı.

27 Haziran tarihinde Derince Yavuz Sultan Mahallesi Marmara Caddesi'nde bulunan bir evin kapısının kilidini kırarak içeri giren hırsızlar, evden 50 bin TL değerinde ziynet eşyası, para ile yaklaşık 10 bin TL değerinde antika bir silah çalarak kayıplara karıştı. Ev sahibi K.A.'nın başvurusu üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mobese, Plaka Tanıma Sistemi ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucu hırsızların A.D.(40), M.E.C.(33) ve Ş.T.(30) olduğunu tespit etti. Polis, dün gece zanlıların kullandığı aracın Kocaeli'ye girdiğini tespit etti. Polisin, TEM Otoyolu üzerinde düzenledikleri operasyon ile 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan A.D.'nin hırsızlık suçundan 23 sabıkası, M.E.C.'nin çeşitli suçlardan 9, Ş.T.'nin ise hırsızlık suçundan 6 sabıka kaydının olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada, 2 çift sahte plaka, kapı açmak için kullanılan aletler ele geçirildi. Şahısların çaldıkları para ve ziynet eşyaları ile Antalya'da tatil yaptıkları belirlendi. 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.