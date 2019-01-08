Kocaeli Hereke Kalesi 25 Milyon Lira Harcanarak Hayat Buldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan ve Doğu Roma döneminde 640'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen Hereke Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi. 25 milyon TL'ye mal olan restorasyon çalışmalarının Mart ayında tamamlanması planlanıyor.

Körfez ilçesinde yer alan ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de bahsedilen Hereke Kalesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yaklaşık 2 yıldır devam eden çalışmalarda tarihi kalenin yıpranmış dış cephesi onarılırken, merdivenler ve kolonlar çökme tehlikesine karşın güçlendirildi. Yapılacak olan çalışmaların Mart ayında tamamlanması planlanırken, tarihi kalenin yeniden ziyarete açılmasıyla bölgedeki yerli ve yabancı turist sayısının artırması bekleniyor.

Hereke Kalesi'nin Körfez ilçesi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yaklaşık 1400 yıllık tarihi geçmişi olan büyük bir medeniyetin kalıntıları olan Hereke Kalesi'nin yok olmaya yüz tuttuğunu gördük ve bunun restorasyon çalışmalarına başladık. 25 milyon liralık bir maliyetle Hereke Kalesi'nin restorasyon çalışmasını bugün itibariyle yüzde 90 oranında tamamladık, mart ayı gibi de açılışını yapmış olmayı planlıyoruz. Böylece Körfez ilçemize Hereke bölgemize turizm noktasında büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Tarihimiz ve geçmişimiz bizim için önemlidir. Geçmişte hangi medeniyetlerin bu bölgede yaşadığını ve bu coğrafyada hüküm sürdüğünü bilme adına Hereke Kalesi'nin büyük önem arz ettiğini biliyoruz, bu yapının restorasyonu kentimize önemli bir değer kattı. dedi.

'KÖRFEZ'İ TURİZM VE TARİH KENTİ OLMA YOLUNDA İLERLETECEĞİZ'

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayısında bir artış olmasını beklediklerini söyleyen Baran, şöyle konuştu

Hereke Kalesi'nin restorasyon çalışması tamamlandığında içerisinde güzel bir sosyal tesis olacak. Turistlerin gelip çayını, kahvesini içebileceği ve burada belki kır düğünlerinin yapılabileceği bir yer olmasını planlıyoruz. Konum bakımından da kente hakim bir nokta burası, bu şekilde güzel bir mekanda bir hafta sonu geçirmek, dinlenip güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımıza da bir sosyal tesis alanı da kazandırmış olacağız. Bu ve buna benzer tarihi projeleri kentimize kazandırarak ve tanıtımlarını yaparak sanayi kenti, liman kenti olan Körfez'i, bu özelliklerinin yanında da bir turizm kenti, bir tarih kenti olma yolunda ilerletmeye çalışacağız.

'TARİH ADINA NE VARSA GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYORUZ'

Körfez ilçesinde yaptıkları projelerle tarihi yapıları özüne bağlı kalarak restorasyonunu yaptıklarını belirten Baran, Kentimizde tarih adına ne varsa bunları gün yüzüne çıkarıyoruz. Biz geçmişimizle ve tarihimizle varız. Tarihimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü tarihine sahip çıkmayan milletler geleceğine yön veremezler. Bu noktada bizler tarihimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. diye konuştu.

Kaynak: DHA