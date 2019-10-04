Kocaeli hereke halılarına ilgi azaldı

04.10.2019 12:55

Hereke halılarına ilgi azaldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, eşsiz desenleriyle dünyanın dört bir yanına ihraç edilen ipek Hereke halılarına son yıllarda ilgi azaldı. Halı satışlarının eski yıllara oranla çok düştüğünü söyleyen halı üreticisi Nurhan Ör, Hereke halısı satışları her geçen gün azalmaya başladı. 1 metrekaresi 1 yılda tamamlanan el emeği göz nurumuz ipek halılarının değeri unutulmaya yüz tutuyor dedi.

Bir zamanlar dünyanın dört bir yanına ihraç edilen dokuma tezgahlarında el emeğiyle üretilen ipek Hereke halıları eski cazibesini yitirdi. Yıllar önce 50 bin kişinin üzerinde ipek Hereke halısı dokurken, günümüzde 100-150 dokuyucu kaldı. Her geçen gün ipek halı dokuyucuları ve ipek halıya olan ilgi azaldı.

Hereke'de 4 kuşaktır dokuma tezgahlarında ipek halı üretimi yapan Nurhan Ör, 4 kuşaktır halıcılık yapıyoruz. Halıcılık sektörü maalesef sanata ilgi azaldı. İnsanlar makinede üretilen halılara rağbet gösteriyorlar. Bizim 20 ayda yaptığımız iş makinelerde 1-2 saatte üretilebilir ona göre maliyeti düşecektir. Hiçbir zaman el işi olamayacak ipek olamayacak. dedi.

'BUNLAR HALI DEĞİL BİR SANAT ESERİ'

El dokuması ipek halıları sadece halı olarak görmemek gerektiğini aynı zamanda sanat eseri olduğunu belirten Ör, Dünyaca ünlü halılar ürettik. Çok kopyalarını hiçbir zaman yapmıyoruz. 1 metrekare 1 yılın karşılığı. Bölgede 50 bin dokuyucu vardı. Şu anda 100-150 dokuyucu ya vardır ya da yoktur. Yeni yetişen nesil yok ve kişilerin sanata karşı ilgisi azalıyor. Bunu bir halı değil bir sanat eseri olarak görmelerini istiyoruz. Ne kadar rağbet gösterirlerse bu kalan 100-150 kız devam eder. Halıcılık krizin en uç noktasında krizde. Makine halıcılığında çok çabuk satılıyor, çünkü uygun fiyatlarda satılıyor. İpek halı az üretiliyor ve müşterisi de az. Hereke halısından dünyada daha iyisi yok. Santimetredeki düğüm sıklığı, kullanılan malzeme, attığınız düğümün çift olması. Buradaki halılara 500 yıl garanti verebilirim. Duvarınıza asın, rengi solmaz, yıpranmaz, dökülmez ve hiçbir şekilde deforme olmaz. diye konuştu.

'İTALYAN MÜŞTERİNİN GÖNDERDİĞİ TABLOYU HALIYA DOKUDUK'

Ör, İtalyan bir müşterilerinin kendilerine gönderdikleri tabloyu halıya dokumalarını istediğini ifade ederek, şöyle konuştu

Bizden alışveriş yapan bir İtalyan müşterimiz bize tablo gönderdi. Biz bunu ipek halı olarak daha iyisini ürettik. 2 ay desen çalışması yaptık. Renklerin tasarımla birlikte uyum sağlanması çalışıldı ve yaklaşık 1 yılda tamamlandı. Her şeyi halıya dokuyabiliriz.

'BARIŞ AGACINI HALIYA DOKUDULAR

Son eserlerinin ise 'Barış Ağacı' olduğunu belirten Ör, Desen çalışmamız ve halıyı renklendirmemiz yaklaşık 2 yılda tamamlandı. Burada düşüncelerimizi resmetmeye çalıştık. Halının altında dünya liderleri, ortada Mustafa Kemal Atatürk, iki çocuk ve havaya açılan ellerle barışın diliyoruz ve barış güvercinleri ekledik. Bu halıda yaklaşık 45 renk kullanıldı. Santimetrede kullandığımız düğüm ortalama 150 piksel ve çok ince sık bir çalışma oldu. dedi.

Kaynak: DHA